Azarenka supera Kerber em Monterrey e volta à uma final após três anos

Foram 2h13 minutos de um bom jogo entre #67 Viktoria Azarenka e a alemã #5 Angelique Kerber neste sábado (6). Azarenka aproveitou melhor as chances que teve e venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/1 e garantiu vaga na final do WTA de Monterrey. Foi a oitava vitória da bielorrussa em nove jogos no confronto direto.

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio entre as duas jogadoras. Kerber quebrou o serviço da adversária logo no primeiro game e sustentou a vantagem até o oitavo, quando Azarenka devolveu. Com um bom primeiro serviço, Vika foi bastante consistente em seu jogo e conseguiu quebrar o serviço de Kerber, pela segunda vez, no décimo game e venceu o set por 6/4.

No segundo set, Kerber conseguiu, novamente, sair com vantagem. Mais impetuosa do que na primeira parcial, a alemã, desta vez, conseguiu segurar a liderança no marcador e, apesar de ter sido quebrada quando sacava para fechar o set no oitavo game, conseguiu confirmar a vitória no set e venceu por 6/4.

Na terceira parcial, Angelique Kerber repetiu o que tinha feito no WTA Mandatory de Miami contra a canadense Bianca Andreescu. Após perder o primeiro set e reagir no segundo, a atual número 5 do mundo ficou irreconhecível e fez um último set terrível, demonstrando total falta de controle emocional. Aproveitando-se disso, Azarenka foi efetiva em seu serviço, quebrou o da adversária por duas vezes e garantiu a vitória no jogo.

Essa será a primeira final de Azarenka desde o nascimento do filho em 2016 - a última havia sido em 2016, quando venceu o Indian Wells e Miami em sequência.

A bielorrussa enfrenta, neste domingo (6), a espanhola e atual campeã do torneio, #19 Garbiñe Muguruza, atual campeã do Abierto GNP Seguros, e que eliminou nas semis a #71 Magdalena Rybarikova. O duelo está previsto para ocorrer às 18h30, horário de Brasília. No único confronto entre as duas no circuito profissional, justamente em Miami/16, melhor para Azarenka, que venceu por 2 sets a 0.