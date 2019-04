Azarenka desiste no segundo set, e Muguruza conquista bicampeonato em Monterrey

A grande final o WTA de Monterrey aconteceu na noite deste domingo (7) na quadra central do torneio mexicano. Na ocasião, duas ex líderes de ranking se encontraram, a bielorrussa #67 Victoria Azarenka e a espanhola #19 Garbiñe Muguruza pela segunda vez na carreira para disputarem o título. Muguruza acabou levando o título e conquistando o bicampeonato, ao ver a mamãe Azarenka desistir quando perdia por 6/1 e 3/1. A partida durou apenas 66 minutos.

Apesar de vir da excelente vitória em cima de outra líder de ranking, a alemã #5 Angelique Kerber, a mamãe bielorrussa não foi capaz de resistir as dores sentir durante a partida de final contra a espanhola e acabou optando pela desistência.

Defensora do título, Muguruza não demonstrou qualquer nervosismo ao enfrentar a bielorrussa, mesmo tendo perdido o último confronto que teve com a mesma, ainda em 2016 - nas oitavas de final do Miami Open, onde Azarenka saiu como campeã.

A espanhola começou a partida bem, quebrando o serviço de Vika logo de cara. No quinto e sétimo game voltou a conquistar quebras para fechar o set e sai na frente na partida. Muguruza salvou seis break points durante a parcial conquistou três dos sete break points que teve a seu favor.

Na segunda parcial, que teve apenas quatro games, Muguruza vencia confortavelmente por 3/1*. Azarenka havia pedido assistência no intervalo entre os sets e, vendo que não conseguiria jogar de forma aceitável, acabou por desistir.

Conquistando o primeiro título da temporada, Muguruza ficou em quadra em sua partida de final por apenas 66 minutos, venceu 62% dos pontis disputados, disparou 16 winners, um ace e cometeu 11 erros não forçados somados com uma dupla falta. Azarenka, que não conseguia se movimentar como gostaria, ainda disparou 13 winners e três aces, mas cometeu 22 erros não-forçados e quatro duplas faltas.

Azarenka sai como runner-up do torneio e agora vai se preocupar com sua situação física. A prioridade da bielorrussa deve ser de se curar para participar ao menos de Roland Garros, segundo slam do ano. Essa foi a primeira final da bielorrussa desde que foi mamãe em 2016.

"Thank you for your passion, support and energy. It's unfortunate I couldn't give my best today, but I tried my hardest."



An emotional @vika7 thanks @Abierto_GNP for the love en route to her first final since giving birth. pic.twitter.com/rIdyRLnj5e — WTA (@WTA) 7 de abril de 2019

Com o bicampeonato conquistado no Abierto GNP Seguros, Muguruza vai para a temporada de saibro com a moral elevada e se torna uma forte candidata aos torneios que estão por vir.