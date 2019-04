Edmund estreia bem, passa fácil por Humbert e vai à segunda rodada do ATP 250 de Marrakech

Na estreia do ATP 250 de Marrakech, #22 Kyle Edmund começou bem e avançou à segunda rodada do torneio. Enfrentando o francês #63 Ugo Humbert, o britânico triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h20 de partida.

O primeiro set começou equilibrado, com os dois tenistas sacando firme e não permitindo a desvantagem na parcial. Até que Edmund aplicou boas devoluções no quinto game e abriu 4/2. O britânico continuou agressivo e conquistou mais um break no nono game para fechar em 6/3.

Embalado pela vitória no set anterior, Edmund começou com tudo e conquistou a quebra de saque logo no primeiro game, abrindo 3/0 na parcial. Sólido, o britânico não deu chances a Humbert e conseguiu mais uma vantagem para cima do francês no oitavo game, selando a vitória por 6/2.

Pela segunda rodada do Marrakech Open, Edmund enfrentará o vendedor do confronto entre o francês #116 Jo-Wilfried Tsonga e o alemão Cedrik-Marcel Stebe, que estão em quadra nesse momento.