Kuznetsova volta às quadras com vitória de virada contra Alexandrova no WTA de Lugano

A segunda edição do Samsung Open, na cidade suíça de Lugano, tem nomes grandes na lista de participantes. Um deles a ex-número dois do mundo, a atual #109 Svetlana Kuznetvova. A russa, que passou seis meses e meio fora por conta de uma lesão no joelho, fez sua re-estreia na manhã desta segunda-feira (8) contra a #57 Ekaterina Alexandrova e venceu, de virada, com as parciais de 3/6, 6/2 e 7/6(6), em 2h22.

​​​​​​​

Ganhando um convite para participar do torneio, Kuznetsova mostrou que não se importa com o nível do torneio, o importante é lutar. A veterana sofreu na primeira parcial, onde perdeu por 6/3, com direto a duas quebras de serviço em seus dois últimos games de serviço (sete e nove), mas logo colocou a cabeça no lugar e mostrou que além de uma multi-campeã é também uma guerreira.

Em uma segunda parcial repleta de quebras de serviço (ao todo foram seis - games um, dois, três, quatro, cinco e sete, sendo os ímpares favorecendo a russa mais velha), Kuznetsova recuperou o controle da partida, ou ao menos entrou na mesma, e mandou tudo para o terceiro e decisivo set.

Na terceira parcial, Kuznetsova chegou a servir para a partida em 5/4, mas sofreu a quebra e logo a partida foi ao tiebreak. Antes disso, aconteceram cinco quebras (games, um, três, quatro, cinco e seis, novamente os ímpares beneficiando a russa veterana).

No game desempate, que deixou um pouco a desejar, a ex-número dois precisou de exatos cinco match points para fechar a partida - Alexandrova conseguiu o impressionante feito de sair de 5-1 e ir para 6-6, antes de enfim, acabar cedendo para a compatriota mais velha.

Kuznetsova disparou dois aces e cometeu seis dupla faltas durante as 2h22 de partida, cometeu ainda 47 erros não-forçados, mesmo tendo vencendo 52% dos pontos que disputou. Já Alexandrova disparou seis aces e cometeu 13 dupla faltas, marcou um total de 70 erros não-forçados e venceu 48% dos pontos disputados.

Com a importante vitória na primeira do WTA de Lugano, Kuznetsova aguarda agora na segunda ronda o confronto entre uma das dona da casa, a #112 Timea Bacsinszky, e a alemã lucky loser #131 Tamara Korpatsch.