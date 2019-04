Zverev vence Istomin em sets diretos e vai à segunda rodada do ATP 250 de Marrakech

O principal favorito ao título do ATP 250 de Marrakech 2019, #3 Alexander Zverev estreou com vitória segura no torneio. Enfrentando o tenista do Uzbequistão #104 Denis Istomin, o alemão venceu com parciais de duplo 6/4, em 1h22 de partida.

Zverev começou o jogo agressivo em seus golpes e sacando firme. Após desperdiçar dois break points, o alemão conquistou a quebra de saque para cima de Istomin logo no terceiro game e abriu 3/1 na parcial. Sólido, o cabeça de chave número um do torneio conseguiu manter a vantagem mínima para fechar o set em 6/4.

O panorama se manteve na segunda parcial. Zverev seguiu agressivo buscando a vantagem, mas continuava desperdiçando as chances de quebra de saque. No sétimo game, o alemão conseguiu aproveitar o segundo saque do uzbeque e chegou ao break decisivo para abrir 5/3. Sacando para a vitória, o número três do ranking mundial não deu chances e fechou o jogo em 6/4.

Na segunda rodada do Grand Prix Hassan II, Zverev enfrentará o jovem espanhol #60 Jaume Munar, que venceu o argentino #142 Facundo Bagnis por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (3).