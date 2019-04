Vivendo péssima fase, Fognini cai para Vesely na estreia em Marrakech

Segundo maior favorito ao título do ATP 250 de Marrakech, o #18 Fabio Fognini foi eliminado em sua estreia no torneio, aumentando ainda mais o péssimo momento que vem vivendo no circuito. Seu algoz foi o tcheco #101 Jiri Vesely, que triunfou por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (2) e 6/4, em 1h46 de partida.

Com o resultado, o italiano segue com um aproveitamento muito ruim em 2019, especialmente no saibro, onde não ganhou um jogo sequer. No total, são apenas quatro vitórias em 12 duelos nesta temporada. Além disso, são sete derrotas nas últimas oito partidas. No revés para Vesely, Fognini não escondeu a frustração e quebrou duas raquetes.

Apesar da visível irritação em diversos momentos do encontro, o italiano jogou de igual para igual com o adversário. O primeiro set foi marcado por muitas trocas de bola, games disputadíssimos e nenhuma quebra de saque. A decisão ficou para o tie-break, onde Vesely chegou a estar perdendo por 2-0, mas ganhou sete pontos seguidos, o último deles com um grand willy belíssimo, e fechou em 7/6 (7-2).

Na segunda parcial, o equilíbrio não durou muito tempo. No terceiro game, Fognini cometeu um erro bobo, acabou sendo quebrado e ficou enfurecido. Arrebentou duas raquetes e recebeu advertência do árbitro. Tranquilo em quadra, Vesely conquistou outro break e abriu 5/2. Porém, o tcheco sentiu a pressão na hora de servir para o jogo e viu o italiano diminuir o placar para 5/4.

Mas a reação do cabeça de chave número dois parou por aí. O canhoto da República Tcheca sacou novamente e dessa vez não deu chances. Vitória por 6/4 com direito a um ace para fechar com chave de ouro.

O adversário de Vesely na próxima rodada do Grand Prix Hassan II será o argentino #66 Juan Ignacio Londero, que passou pelo seu compatriota #177 Carlos Berlocq em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/4.