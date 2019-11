Kristyna Pliskova bate Kuznetsova de virada e avança às semis em Lugano

A partida de quartas de final entre a #101 Kristyna Pliskova e a #109 Svetlava Kuznetsova aconteceu na tarde desta sexta-feira (12) nas quadras do WTA de Lugano, na Suíça. Na ocasião, a tcheca conseguiu uma importante vitória em cima da veterana ao vencer, de virada, por parciais de 4/6, 6/ e 7/5, em 2h05. Pliskova foi a última classificada para as semis do torneio suíço e faz, dessa forma, sua melhor em um torneio WTA desde 2017, quando foi vice em Praga.

A primeira parcial destacou-se por conta dos break points vistos (ao todo foram 20) e das quebras de serviço sofridas, que totalizaram cinco (games um, quatro, cinco, seis e sete - os ímpares favorecendo a russa). Kuznetsova jogou em bom nível e conquistou a parcial por 4/6 sem fazer muitos rodeios.

Na segunda parcial, a tcheca mostrou as garras. Muito mais calmo que o set anterior, neste apenas um break point (e quebra) foi visto, no quarto game. A parcial seguiu tranquila até o momento em que Pliskova fechou em 6/3 e levou tudo para a decisão no terceiro set.

Na terceira e última parcial, as quebras aconteceram nos games três, oito e 11, a última sendo em um momento extremamento crucial, que prejudicou a russa e fez com a mesma perdesse a partida.

Pliskova disparou 43 winners e fez 10 aces durante as 2h05 de jogo, a tcheca fechou com seis duplas faltas e 36 erros não forçados. Kuznetsova disparou 26 winners e quatro aces, mas pesou muito nos erros não-forçados: 43 e também nas duplas faltas: oito. Apesar de sair com a derrota, a russa fez uma boa campanha em seu torneio de volta, então não há motivos para se sentir mal.

Kristyna Pliskova, já garantida nas semis do Samsung Open, enfrenta agora a polonesa #115 Iga Swiatek, que venceu a bielorrussa #65 Vera Lapko em três sets.