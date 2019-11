Hercog vence Ferro em Lugano e vai em busca do terceiro título na carreira

A #89 Polona Hercog está na decisão do WTA de Lugano, na Suíça. A eslovena avançou à sua sexta final na carreira após derrotar a #108 Fiona Ferro por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h32, na manhã deste sábado (12).

As tenistas fizeram uma partida de semifinal bastante equilibrada, mas Hercog foi um pouco mais decisiva nos pontos importantes. As duas tiveram a mesma quantidade de oportunidades de vencer no saque da adversária, com seis break points cada, mas a eslovena não deixou escapar nenhuma, enquanto que Ferro desperdiçou duas.

Esses números de quebras de saque se devem por conta do primeiro set. Foi uma etapa completamente instável. Mais da metade dos 12 games disputados resultaram em vitória daquela que estava devolvendo o serviço. Hercog levou a melhor em quatro desses sete, e fechou a parcial em 7/5, após 54 minutos.

Com a vantagem no placar, a eslovena ganhou confiança e jogou mais tranquila no segundo set. Ao contrário da primeira etapa, neste caso, as tenistas quase não tiveram chance de quebra. A eslovena se saiu bem com o primeiro saque (79% de pontos ganhos), e Ferro com o segundo (73%). Porém, Hercog também conseguiu colocar pressão na primeira devolução muitas vezes, e com 62% nesse quesito contra 21% da adversária, obteve mais êxito.

Foram duas vitórias recebendo serviço contra uma da adversária e assim a eslovena venceu não só o segundo set (6/4), mas a partida também.

Com o triunfo, ela avança à final do torneio e vai em busca do terceiro título na carreira - os outros dois troféus foram conquistados no torneio de Bastad, nas edições de 2011 e 2012. A adversária na decisão do ​​​​​​​Samsung Open será a #115 Iga Swiatek, que passou por cima da #101 Krystina Pliskova em menos de uma hora.

Todas as quatro semifinalistas do torneio não eram cabeças de chave, então de qualquer maneira teremos uma campeã ‘surpresa’.