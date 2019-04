Atual vice-campeão, Nishikori sofre derrota dura para Herbert e cai na estreia em Monte Carlo

O #6 Kei Nishikori está eliminado do Masters 1000 de Monte Carlo, disputado no saibro, em Mônaco. Atual vice-campeão no Principado, o japonês perdeu na segunda rodada, após sair de bye na primeira, para o #49 Pierre Hugues-Herbert por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, nesta quarta-feira (17).

Apesar de apenas ter ocorrido em dois sets, o jogo teve 1h43 de duração. Isso se deveu por ser um confronto muito equilibrado e com os pontos bem disputados. Só no primeiro set, houve dois games que passaram de sete minutos, quando o francês sacava em 2/2 e 4/4.

Herbert se recuperou não só nessas duas ocasiões, mas também em diversas outras. Esse foi o principal ponto decisivo da partida. Nishikori teve 10 break points a seu favor e não venceu em nenhum, em uma parte devido a alguns erros não-forçados e em outra devido a potentes saques do oponente. Enquanto isso, o francês teve apenas três chances de quebra, e aproveitou duas.

O primeiro serviço e as bolas vencedoras também fizeram a diferença. Apesar de só ter colocado 58% de primeiro saque em quadra, Herbert levou a melhor em 81% desses pontos, e Nishikori obteve 67% no mesmo cenário. Além disso, o número 49 do ranking levou a melhor no duelo do estilo agressivo contra a regularidade do adversário, aplicando mais que o dobro de winners - 31 a 14.

E foi assim que o jogo se encaminhou. Tanto no primeiro quanto no segundo set, o cenário foi o mesmo. O japonês teve várias chances de liderar desde o início, não aproveitou e viu o oponente ser preciso quebrando o seu saque no último game. Sendo assim, derrota frustrante para o sexto do mundo, mas vitória animadora para o francês por 2 sets a 0 - 7/5 e 6/4.

Na próxima rodada do Rolex Monte-Carlo Masters, Herbert enfrenta o #13 Borna Coric, que precisou de 3h30 para superar o espanhol #61 Jaume Munar.