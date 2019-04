Nadal arrasa Bautista Agut e estreia com o pé direito no Masters 1000 de Monte Carlo

Voltando às quadras depois de desistir de Miami por dores no joelho, o #2 Rafael Nadal mostrou que mais uma vez chega voando para a gira de saibro. Dono de 11 títulos e maior recordista do torneio, o espanhol estreou no Masters 1000 de Monte Carlo com uma vitória arrasadora em sets diretos, com duplo 6/1, em 1h16 de partida, sobre seu compatriota #22 Roberto Bautista Agut.

Dominante do início ao fim, Nadal não teve problemas para despachar o adversário. Sólido e agressivo do fundo da quadra, o espanhol conquistou duas quebras consecutivas e abriu 5/0 rapidamente. Sem dar a mínima chance de reação para o compatriota, fechou o set inicial em 6/1 e largou na frente.

A soberania do 'Toro Miúra' continuou na segunda parcial. Porém, Nadal passou um pequeno susto ao ter de salvar triplo break point no quarto game, quando liderava por 2/1. A partir daí, o dono de 11 troféus do torneio controlou o restante das ações. Com mais duas quebras de serviço, selou a vitória tranquila com um novo 6/1.

Nas oitavas de final do Rolex Monte-Carlo Masters, Nadal vai enfrentar o búlgaro #28 Grigor Dimitrov, que derrotou o alemão #44 Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (2) e 6/4.