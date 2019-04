Em partida equilibrada, Pella bate Cecchinato e encara Nadal nas quartas em Monte Carlo

Na manhã desta quinta-feira (18), o argentino Guido Pella, #35 no ranking da ATP, bateu o italiano #16 Marco Cecchinato por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4 em 2h14 de partida pelas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, realizado no principado de Mônaco.

Foi a primeira vitória do argentino contra Cecchinato em três confrontos, ambos realizados no saibro nas últimas 52 semanas. O resultado faz Pella bater mais um recorde pessoal: mesmo perdendo para o italiano, ele já alcançaria seu melhor resultado num Masters, nas oitavas. Agora, tem as quartas de final como sua melhor marca, também já sendo projetado para alcançar seu melhor ranking na carreira, adentrando o top 30.

Apesar do estilo dos jogadores, a partida foi marcada por pontos de curta e média duração, com vantagem para o argentino, que venceu 11 pontos a mais, além de contar com erros não-forçados de Cecchinato nos momentos mais importantes. Pella fez 26 winners e também 26 erros não forçados, enquanto o italiano cometeu 43 erros não forçados e 37 bolas vencedoras. O confronto se manteve mais equilibrado nos dois primeiros sets, com ambos os tenistas pressionando regularmente na devolução, enquanto que no terceiro set Cecchinato baixou o ritmo, não conseguindo nenhum break point nos dez games.

Nas quartas de final, o canhoto enfrentará o espanhol #2 Rafael Nadal, campeão de Monte Carlo por onze vezes, que venceu o búlgaro #28 Grigor Dimitrov, ex-top 10, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1. O 'Toro Miúra' bateu Pella nos dois embates realizados até aqui.