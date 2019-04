Medvedev volta a superar Tsitsipas e vai às quartas de Monte Carlo

Nas oitavas de final do primeiro torneio Masters 1000 da temporada de saibro, o ATP de Monte Carlo, os frenemies #14 Daniil Medvedev e #8 Stefanos Tsitsipas voltaram a se encontrar. O confronto entre os jogadores acabou por, mais uma vez, acabar com a vitória do russo, que venceu o jovem grego por 6/2 1/6 e 6/4 em 1h47. Daniil tem 100% de vitórias em cima do grego, tendo vencido todos os quatro encontros que tiveram.

As duas primeiras parciais foram de desequilíbrio total entre os jovens da NextGen. Os dois jogaram em baixo nível, e um apenas precisou se aproveitou dos erros que o outro cometia. Nos dois sets, quatro quebras de serviço, duas para cada jogador em cada uma das parciais.

O nível da partida apenas melhorou na terceira parcial. Tsitsipas saiu na frente, quebrando o serviço do russo no terceiro game, mas logo em seguida sofreu a quebra de volta: 2/2. A partida seguiu equilibrada até o último game, quando o grego servia para manter-se vivo no jogo. Cometendo erros imperdoáveis, Stefanos ainda salvou um match point, mas acabou dando a vitória para o russo logo em seguida com uma dupla falta.

Ambos os jogadores serviram dois aces e Daniil cometeu três dupla faltas, uma a mais que o adversário. O russo venceu 80% dos pontos com o primeiro serviço (11% a mais que o grego) e 51% no segundo serviço (13% a mais que o adversário). Medvedev fechou com 51% dos pontos a seu favor (73 de 144).

Com mais uma vitória em cima do freguês grego, Daniil avança para a primeira quarta de final de um torneio Master 1000 da carreira e tem como próximo desafio para o ATP 1000 de Monte Carlo o número 1 do mundo Novak Djokovic que venceu o deus grego #65 Taylor Fritz em sets diretos. Novak lidera o confronto direto por 3 a 0.