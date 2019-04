Fognini elimina Zverev e se garante nas quartas do Masters 1000 de Monte Carlo

Jogando com quase todo o público a seu favor, Fabio Fognini, cabeça-de-chave 11 da competição, conquistou uma das mais importantes vitórias de sua carreira ao vencer o número 3 do mundo Alexander Zverev, de 21 anos, por dois sets a zero, com parciais de 7/6(6) e 6/1 em 1h30 de partida pelas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, jogado no principado de Mônaco nesta quinta-feira (18).

Fognini venceu sua primeira partida contra o alemão, tendo perdido em sets diretos os dois confrontos realizados até então, ambos em 2017. Além disso, é a quinta vez que o italiano atinge as quartas de final de um Masters 1000, primeira desde Roma em 2018, podendo repetir seu feito de 2013, quando chegou às semifinais de Monte Carlo em 2013, caindo para o eventual campeão, Novak Djokovic.

O resultado coloca Fognini nas quartas de final de um torneio pela primeira vez desde outubro de 2018, quando o fez no ATP 250 de Estocolmo, na Suécia, quebrando sua má sequência de derrotas, em que, antes do início do Masters de Mônaco, havia perdido sete das suas oito partidas no circuito profissional. No ranking, ele já é projetado para conquistar uma posição, ultrapassando o georgiano Nikoloz Basilashvili.

Fognini foi o jogador mais consistente em quadra, fator que o levou a vitória no primeiro set, principalmente por conquistar mais pontos com o segundo saque (64%), contra 47% de Zverev, que, na primeira parcial, converteu seu único break point, enquanto Fognini converteu uma de três oportunidades. Já no segundo set, marcado por um declínio mental do jovem alemão, o italiano abriu uma larga vantagem, sequer concedendo um break point para seu adversário e perdendo apenas um game na parcial.

Nas quartas de final, Fabio Fognini enfrentará o croata Borna Coric, de 22 anos, que bateu o francês Pierre-Hughes Herbert. O único confronto entre os dois, em Umag 2014, foi vencido pelo italiano em 2h42 de duração.