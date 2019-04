Medvedev supera Djokovic e avança para as semifinais de Monte Carlo

Depois de perder duas vezes na quadra dura e uma vez na grama, Daniil Medvedev, #14 da ATP, conquistou sua primeira vitória contra Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, no saibro do Masters 1000 de Monte Carlo, no principado de Mônaco, em partida realizada nesta sexta-feira (19). O triunfo foi em três sets, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2, em partida com 2h20 de duração.

Medvedev continua em altíssimo nível na semana, na sua melhor semana no saibro na carreira. Antes do torneio, ele apenas tinha duas vitórias na superfície e 11 derrotas, sem vencer qualquer top 50. Com o resultado, ele já bateu três top 50, incluindo Stefanos Tsitsipas, #8, e Novak Djokovic, líder do ranking. O russo também permanece vivo em seu melhor Masters na carreira, ao alcançar as semifinais de um torneio de tal categoria pela primeira vez em sua vida.

Mesmo derrotado, o sérvio ainda ganhará 90 pontos no circuito e se isolará ainda mais do segundo colocado, atual campeão de Monte Carlo, Rafael Nadal. Já Medvedev está projetado para alcançar melhor ranking de sua carreira.

Em entrevista após a partida, o jovem russo confessou sua felicidade: "É a melhor partida de minha carreira. Não em termos de nível, mas pelo resultado. É minha primeira semifinal de Masters, acabei de vencer o número 1 pela primeira vez na vida. É incrível".

Ao analisar o jogo, Medvedev não deixou de mencionar a partida no início do ano, no Australian Open: "Ele [Djokovic] não jogou tão bem como em outras vezes, mas eu também melhorei. Acho que consegui fazer os melhores tenistas saberem que é difícil me enfrentar. Sabia que, se eu mantivesse o nível que tive na Austrália, eu teria minhas chances".

Nas semifinais, Daniil Medvedev enfrentará outro sérvio, desta vez o número 48 da ATP, Dusan Lajovic, que eliminou dois cabeças de chave ao longo de sua semana. Será o segundo embate entre os dois, uma vez que o russo venceu o sérvio em Moscou, em 2018.