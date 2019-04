Nadal leva susto, mas vence Pella e vai às semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo

Depois de duas vitórias tranquilas nas fases anteriores, o #2 Rafael Nadal precisou suar a camisa nesta sexta-feira (19). Enfrentando o argentino #35 Guido Pella, o espanhol precisou dar tudo de si para sair de quadra com o resultado a seu favor. Com direito a uma grande virada na primeira parcial, o 'Toro Miúra' triunfou por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (1) e 6/3, em 2h20 de partida, e garantiu-se nas semis do Masters 1000 de Monte Carlo.

Mesmo embalado pelas boas atuações no torneio, Nadal levou um grande susto no começo do jogo. Depois dos tenistas trocarem quebras nos primeiros games, Pella obteve a segunda consecutiva e abriu 4/1. O argentino tinha tudo para encaminhar o set, mas sentiu a pressão e viu o 'Toro Miúra' reagir.

O espanhol chegou a sacar em 5/4, mas viu Pella quebrá-lo novamente e deixar tudo igual. A decisão do set foi para o tie-break, onde Nadal mostrou porque é o 'Rei do saibro'. Dominante, o canhoto não deu chances ao adversário e fechou em 7/6 (7-1) após 1h20 de disputa.

A segunda parcial foi marcada por muitas trocas de bola, com o espanhol, muito bem fisicamente, prevalecendo na maioria. Com uma quebra logo no início e outra na metade do set, Nadal abriu 5/1 de vantagem. Porém, cometeu duas duplas faltas e viu o argentino esboçar uma reação. Mas parou por aí. No nono game, serviu para a vitória novamente e, sem titubear, fechou em 6/3.

Nas semifinais do Rolex Monte-Carlo Masters, o hendecampeão Rafael Nadal terá pela frente o italiano #18 Fabio Fognini, que bateu o croata #13 Borna Coric por 2 sets a 1, de virada, parciais de 1/6, 6/3 e 6/2. Esse será o 15° encontro entre os jogadores no circuito da ATP. O espanhol lidera o histórico do confronto com 11 vitórias contra apenas três de Fognini.