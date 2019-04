Sabalenka sobrevive a batalha contra Storur e dá primeiro ponto do dia à Belarus na Fed Cup

Valendo uma vaga na final da Fed Cup, a #10 Aryna Sabalenka, que representa a Belarus, enfrentou a dona da casa #77 Sam Stosur, da Austrália, na madrugada deste sábado (20). Sabalenka venceu uma tremenda batalha contra a veterana, implicando 7/5, 5/7 e 6/3, em 2h49. Com a vitória, as bielorrussas arrancaram com o primeiro ponto do dia em Brisbane.

Em sets extensos e sem grandes favoritas (apesar de ser top 10, Sabalena não tem feito bons jogos nos últimos torneios onde participou e Sam, além de experiente, era dona da casa), a partida tomou um rumo arrastado, com pontos e games longos - o que explica as quase três marcadas do relógio ao fim do confronto.

A primeira parcial durou 64 minutos e contou com sete quebras se serviço (em um primeiro momento nos games três, quatro, cinco, seis e depois em um segundo momento, nos games nove, 10 e 12). Sabalenka acabou fechando a parcial por 7/5 em seu quarto set point, mas Stosur teve a chance de levar o set em *5/4, quando nem chegou perto de confirmar seu serviço. A australiana também esteve perto de levar a parcial ao tiebreak e novamente falhou em um momento decisivo.

A segunda parcial durou exatos 60 minutos e contou com nove quebras de serviço (games dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11). Apesar das chances perdidas no set anterior, Stosur soube lidar com a pressão e acabou por fechar a segunda parcial por 7/5.

Com tudo igual no marcador e com mais de duas horas em quadra, as jogadoras derem início ao terceiro e último set. Durando 45 minutos, a parcial decisiva foi a mais tranquila. Sabalenka conquistou a única quebra, no quarto game, perdeu match point em um dos serviços da australiana, mas logo em seguida serviu para a partida e fez bem: 6/3.

Stosur disparou 12 aces e cometeu oito dupla faltas durante as quase 3h jogadas; venceu 65% dos pontos com o primeiro serviço e 26% com o segundo, a veterana fechou com 48% dos pontos ganhos (118/247). Sabalenka garantiu a vitória disparando oito aces, cometendo 15 dupla faltas, vencendo 64% dos pontos com o primeiro serviço (29% com o segundo) e vencendo 52% dos pontos corridos (129/247).

Com a vitória, Sabalenka dá o primeiro ponto do dia à Belarus, que tem a chance de conquistar uma boa vantagem com a ex-número um do mundo, a #61 Victoria Azarenka, que enfrenta a recém chegada ao top 10, #8 Ashleigh Barty.