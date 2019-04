Lajovic consegue virada incrível, derrota Medvedev em Monte Carlo e vai à primeira final da carreira

O #48 Dusan Lajovic está na decisão do Masters 1000 de Monte Carlo, a primeira em nível ATP na sua carreira. O sérvio de 28 anos conseguiu o feito após vitória surpreendente contra o #14 Daniil Medvedev por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h36, neste sábado (20). Ele ainda não perdeu nenhum set em cinco partidas disputadas no Principado de Monaco.

Lajovic começou muito mal, entregando muitos pontos de graça. Ele pareceu demorar mais para se adequar às condições da quadra, que teve um forte vento em toda a partida. A dificuldade em jogar era tanta que combinados os dois tenistas tiveram apenas 20 winners no jogo todo, enquanto que os erros não-forçados chegaram a 67.

Com o início fraco do oponente, Medvedev aproveitou e logo abriu 5/1, e teve a chance de sacar duas vezes para o set. Este foi o momento chave do confronto. Ele cometeu alguns erros e não conseguiu fechar com seu serviço na primeira chance que teve. O lado mental falou mais alto e a partir daí, o russo nunca mais voltou para a partida.

O sérvio conseguiu um feito incrível, com vitória em 10 games seguidos. De 1/5 no primeiro set, ele virou para 7/5 e 4/0 sem a menor dificuldade. Seus golpes com topspin começaram a dar cada vez mais certo, e o oponente não conseguia encaixar seu estilo de bater forte e reto. Parecia que o russo simplesmente tinha desaparecido do jogo. Foi um verdadeiro passeio.

Algoz do #1 Djokovic nas quartas de final, Medvedev só conseguiu vencer novamente no quinto game do segundo set para evitar o 'pneu', mas já era tarde demais para ele. Lajovic confirmou seu serviço e ainda finalizou o duelo quebrando o adversário mais uma vez. 6/1 e 2 sets a 0 para o sérvio, que garantiu sua primeira decisão de torneio ATP da carreira.

Para sonhar com o título inédito, ele não terá uma tarefa fácil. Seu oponente na decisão do Rolex Monte-Carlo Masters será o vencedor do confronto entre o #2 Rafael Nadal e o #18 Fábio Fognini.