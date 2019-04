Barty vence Azarenka e marca primeiro ponto da Austrália na Fed Cup

O segundo confronto entre Austrália e Bielorrússia valendo vaga para a final da Fed Cup aconteceu na madrugada deste domingo (20). A partida aconteceu entre a recém chegada ao top 10, #9 Ash Barty e a experiente mamãe bielorrussa 41 Victoria Azarenka. Barty venceu pelas sólidas parciais de 7/6(2) e 6/3 em 1h39.

Depois do encontro entre Sabalenka e Stosur, onde a bielorrussa saiu com a vitória, Barty entrou em quadra com a necessidade de vencer sua partida para tirar o país do sufoco. E a jovem fez bem. Com a ajuda da torcida, venceu a experiência de Azarenka e garantiu o ponto à Austrália, que agora entra no segundo dia de competição com o placar empatado.

A primeira parcial durou 61 minutos e foi a mais longa da partida. As quatro quebras de serviço aconteceram nos games três, quatro, cinco e seis, depois disso apenas oportunidades perdidas de ambas as jogadoras. No tiebreak, Ash conseguiu três mini quebras no serviço da mamãe (e sofreu uma mini quebra, a primeira do game desempate) e fechou com sete pontos a dois.

Em 38 minutos a segunda parcial foi concluída depois de novamente quatro quebras de serviço (games três, quatro, cinco e nove), dessa vez três quebras beneficiando a australiana - as ímpares. No terceiro match point, Barty fechou a partida e deu o ponto à sua Federação.

Barty disparou sete aces e zerou em dupla falta, venceu ainda 69% dos pontos com o primeiro serviço e 33% com o segundo; nas devoluções, venceu 48% dos pontos em primeiras bolas e 50% em segundas. A australiana fechou com 20 winners e 15 erros não-forçados e totalizou 54% dos pontos ganhos (78/145).

Azarenka, por sua vez, cometeu cinco dupla faltas e disparou um ace, venceu 52% dos pontos com o primeiro serviço e 42% com o segundo; venceu 31% das bolas de devolução no primeiro serviço da australiana e 67% no segundo. Azarenka fechou com oito winners e 13 erros não-forçados.

Com a ótima vitória em cima da ex líder de ranking, Ash Barty normaliza o marcador para a Austrália, que agora fica com 1 a 1 contra a Bielorrússia. Na madrugada de domingo (21), Barty tem um novo desafio, a #10 Aryna Sabalenka.