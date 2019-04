Bia Haddad cai para Kuzmova e Brasil fica em situação complicada nos playoffs da Fed Cup

O primeiro dia de competições dos playoffs do Grupo Mundial II da Fed Cup não foi muito proveitoso para o Brasil. Jogando contra a Eslováquia, em Bratislava, as tenistas brasileiras perderam os dois jogos realizados nesta sexta-feira (20) e viram as eslovacas abrir uma confortável vantagem no confronto.

Diante de jogadoras top 100, as brasileiras lutaram e tentaram, mas não conseguiram fazer frente. Embaladas por uma torcida calorosa, as donas da casa triunfaram sem problemas em ambas as partidas. Primeira a entrar em quadra, a #345 Carolina Meligeni foi facilmente derrotada pela #33 Dominika Cibulkova por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em 1h06.

Dominante do início ao fim, a eslovaca não deu chances a paulista, que teve boas atuações no zonal sul-americano. Vale lembrar que Cibulkova foi vice-campeã do Australian Open em 2014 e também já integrou o top 4 do ranking da WTA em 2017.

O segundo duelo do dia foi entre a #124 Beatriz Haddad Maia, número um do Brasil, e a #45 Viktoria Kuzmova. As tenistas haviam se enfrentando há duas semanas, em Bogotá, com vitória da brasileira. Mas dessa vez foi diferente. Precisa nos momentos decisivos em ambos os sets, a eslovaca triunfou por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h29 de embate.

Com os dois resultados negativos, a delegação canarinha precisa de um milagre para manter vivo o sonho da classificação. Para evitar a eliminação, as brasileiras precisam vencer os jogos deste sábado (21) e ainda levar a melhor no jogo de duplas. A primeira partida será às 8h (de Brasília), entre Dominika Cibulkova e Bia Haddad. Caso seja necessário, Viktoria Kuzmova e Carol Meligeni duelam logo depois. Por fim, se o confronto estiver empatado em 2 a 2, teremos as duplas. Bia Haddad/Luisa Stefani e Viktoria Kuzmova/Magdalena Rybarikova.