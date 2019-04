Fognini vence Lajovic e é o grande campeão do Masters 1000 de Monte Carlo

Após uma semana impecável em Mônaco, #18 Fabio Fognini é o grande campeão do Masters 1000 de Monte Carlo. O italiano conquistou o título pela primeira vez após vencer o sérvio #48 Dusan Lajovic por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h36 de partida.

A primeira parcial foi bem disputada, com os dois tenistas alternando bons momentos. Lajovic começou melhor e conquistou a quebra de saque no terceiro game, abrindo 2/1. Precisando reagir, Fognini aplicou bons golpes na sequência para devolver a desvantagem e igualar o confronto em 2/2.

Embalado pela reação no set, o italiano dominou os pontos e conseguiu mais um break para abrir 5/2. Com boa vantagem no placar, o número 18 do ranking mundial seguiu sólido e sacou firme no nono game para fechar em 6/3.

Confiante após a vitória na parcial anterior, Fognini voltou calibrado nas reposições e conquistou a quebra logo de cara. Sem se abater, o sérvio esboçou uma reação e devolveu o break no game seguinte para empatar a partida.

O confronto seguiu muito disputado, com os dois tenistas agressivos e buscando a vantagem. No quinto game, o italiano aplicou bons golpes e quebrou o saque de Lajovic, abrindo 4/2. Fognini seguiu sólido para segurar a vantagem mínima na parcial e selou a vitória por 6/4 o título do torneio.