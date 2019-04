Pavlyuchenkova brilha, e Rússia conquista vitória em cima da Itália na Fed Cup

Jogando os playoffs do Grupo Mundo II da Fed Cup, a Rússia conquistou na manhã deste domingo (21) sua vitória em cima da Itália. A #34 Anastasia Pavlyuchenkova venceu a #146 Martina Trevisan pelas parciais de 6/4 e 6/3, em 1h28 no jogo que já valia a classificação russa ao Grupo Mundial em 2020.

A partida de duplas entre Anastasia Potapova/Vlada Koval e Sara Errani/Jasmine Paolini aconteceu da mesma forma. A dupla russa saiu vitoriosa e marcou 4 a 0 ao vencer a dupla adversária por 4/6, 6/3 e 10-7, em 1h26.

Pavlyuchenkova venceu Trevisan em sets diretos, sem muitas delongas. A russa conquistou seis quebras no serviço da italiana durante a partida e sofreu três - duas no segundo set. Os únicos três aces disparados saíram da raquete da russa, que cometeu o mesmo número de dupla faltas que a adversária: três. Nos pontos corridos, Anastasia fechou com 19 winners e 30 erros não-forçados contra 11 e 14 respectivamente de Martina.

A Rússia estava assim garantida no Grupo Mundial na próxima edição da competição, mas, como tradição, a partida de dupla aconteceu de qualquer forma.

Apenas mais uma brecha para que as russas mostrassem sua superioridade: Anastasia Potapova e Vlada Koval entraram no lugar de Daria Kasatkina e Natalia Vikhlyantseva e fizeram bem ao vencer as experientes italianas em três sets. As russas fecharam com dois aces e quatro dupla faltas; marcaram ainda 24 winners para 29 erros não-forçados. As italianas fecharam zeradas em aces e com absurdas 12 duplas faltas cometidas; além disso fizeram 18 winners e cometeram 26 erros não-forçados.

Com o domínio russo em cima das italianas, a Federação Russa se garante no Grupo Mundo na próxima edição da Fed Cup (que acontece em 2020); enquanto isso a Itália volta à repescagem e segue a luta para a vaga no Grupo Mundo para a edição de 2021.