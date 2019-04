Espanha vence confronto contra Bélgica e garante vaga no Grupo Mundial da Fed Cup

A Espanha está de volta ao Grupo Mundial da Fed Cup. O país conquistou a vaga para a próxima edição da competição, em 2020, após vitória contra a Bélgica por 3 jogos a 2 nos playoffs.

O confronto entrou neste domingo (21) com o placar empatado em 1 a 1. No último sábado (20), cada equipe iniciou com uma vitória. A Espanha jogou com apenas duas tenistas em todo o duelo, enquanto as oponentes revezaram todas as partidas de simples. A #59 Kirsten Flipkens foi quem abriu vantagem para a Bélgica ao derrotar a #19 Garbine Muguruza por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4. A #27 Carla Suárez Navarro deu o troco e deixou tudo igual com vitória sobre a #52 Alison Van Uytvanck em sets diretos – 6/3 e 6/2.

A número 2 da Espanha foi quem carregou o país, enquanto a número 1 sofreu; e no segundo dia, não foi diferente. Muguruza voltou a sofrer uma derrota, e essa foi ainda mais surpreendente. Ela ainda conseguiu um pneu, mas mesmo assim perdeu para a #122 Ysaline Bonaventure por 2 a 1 (6/4, 0/6 e 6/4).

Coube a Suarez Navarro mais uma vez manter as espanholas vivas na competição, e ela conseguiu, com facilidade. A experiente tenista passou por cima da #127 Yanina Wickmayer em menos de uma hora, com placar de 2x0 em parciais de 6/2 e 6/1.

Com esse cenário, o confrontou ficou em 2 a 2 e o desempate foi decidido no duelo de duplas. O primeiro set foi bastante equilibrado e Muguruza/Navarro venceram Flipkens/Bonaventure no tie-break, por 7/4. As outras duas parciais tiveram o domínio dividido, uma vez para cada. A belgas empataram tudo com 6/2 na segunda etapa, mas as espanholas devolveram o mesmo placar na última parte para fechar a partida em 2 a 1 e o confronto contra a Bélgica em 3 a 2.

Assim, a Espanha retornará ao Grupo Mundial da Fed Cup em 2020. A última vez que estiveram lá foi em 2017.