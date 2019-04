Estados Unidos derrota Suíça pela Fed Cup e garante vaga no Grupo Mundial

Os Estados Unidos estão garantidos no Grupo Mundial da Fed Cup. O país conseguiu a vaga para a edição do ano que vem após vencer o confronto contra a Suíça pelos playoffs, com os jogos decisivos acontecendo neste domingo (21), em San Antonio, Texas. As norte-americanas ganharam três entre os cinco jogos disputados.

Nos confrontos de simples, a Suíça foi representada pela #111 Timea Bacsinszky e a #80 Viktorija Golubic. Já do outro lado, a #14 Madison Keys, #8 Sloane Stephens e a #36 Sofia Kenin usaram as cores norte-americanas. O duelo entrou empatado em 1 a 1 neste domingo (21). Golubic e Stephens garantiram uma vitória para cada equipe no sábado (20), derrotando Keys e Bacsinszky, respectivamente.

Sloane Stephens chegou a mandar um comunicado dizendo que não estaria em condições de competir no segundo dia, mas apareceu para jogar e o fez muito bem. Ela colocou os Estados Unidos na frente, com um triunfo tranquilo para cima de Golubic, por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h19.

A jovem de 20 anos Sofia Kenin foi a novidade entre as norte-americanas para o quarto duelo, mas a falta de experiência não a abalou nem um pouco. Ela teve um confronto duro contra Bacsinzky, mas mesmo assim triunfou sem deixar sets em quadra. Vitória por 2 seta a 0 com parciais de 6/3 e 7/6(4) e os Estados Unidos garantiram a vaga de volta ao Grupo Mundial da Fed Cup em 2020.

Com o resultado já definido, ainda houve a partida de duplas para encerrar. Ylena In-Albon e Conny Perrin fizeram a suíça sair de cabeça erguida com uma última vitória. As duas derrotaram Jennifer Brady e Jessica Pegula por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em pouco mais de uma hora de partida.