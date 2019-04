Gasparyan faz partida brilhante contra Larsson e avança à segunda rodada de Istambul

aAs jogadoras do circuito profissional de tênis feminino voltaram a entrar em quadra na manhã desta segunda-feira (22) após a semana de Fed Cup. Nas quadras de terra batida do WTA de Istambul, a russa #72 Margarita Gasparyan enfrentou a sueca #93 Johanna Larsson em uma tremenda maratona de 3h12 que acabou com 7/6(6), 4/6 e 6/3 a favor da russa. O último encontro das jogadoras aconteceu em 2016, também em três sets, mas na ocasião a vitória ficou com Larsson.

Com o carisma de sempre, Gasparyan entrou em quadra sem muito favoritismo a seu favor - e em uma superfície que não tem sido a melhor para seu estilo de jogo nos últimos tempos.

A russa saiu atrás, bem atrás: chegou a ter 5/0 de desvantagem no set inicial e preciso lutar muito para conseguir vencer cinco games seguidos (salvando set point no sétimo game) para igualar o marcador e deixar 5/5 na parcial. A russa precisou salvar mais dois set points da sueca antes de levar a parcial ao tiebreak e fez bem, sempre contando com suas próprias winners e não dependendo dos erros da adversária.

No game desempate, Gasparyan voltou a sair atrás, precisou novamente salvar set point até que finalmente reativou o 'modo fênix' para conseguir ficar com a parcial: 7/6(6) no marcador.

A segunda parcial, diferente da primeira, também contou com um pequeno comeback, mas não tão grande como o anterior. Larsson abriu 5/2 de vantagem e chegou a servir para 6/2, mas sem eficiência. A sueca foi quebrada, Gasparyan confirmou o serviço seguinte e só no décimo game aconteceu a confirmação do serviço, o set ganho e a decisão em uma terceira parcial.

A terceira e última parcial, a mais curta da partida, foi de domínio total da russa, que no tempo entre o segundo e terceiro set teve sua única conversa com o técnico. A parcial contou com cinco quebras de serviço (games um, dois, três, quatro e seis), os games foram longos e os pontos mais bem preparados que nos sets anterior, mas não havia público na Quadra 1 para ver o espetáculo. Gasparyan teve match point no serviço de Larsson no oitavo game, mas não foi capaz de converter. Sem muitas dificuldades a russa serviu para o jogo logo a seguir e finalizou, finalmente, com 6/3.

Gasparyan disparou os únicos dois aces da partida e cometeu 11 das 14 dupla faltas. A russa venceu 50% dos pontos corridos (127/255).

Johanna Larsson se despede do torneio de simples, mas segue viva em dupla, onde é especialista, e faz parceria com a belga Kristen Flipkens. Ambas são cabeça de chave 2 e enfrentam em sua primeira ronda, que acontece na próxima terça-feira (23) a dupla formada por Fanny Stollar e Xenia Kroll.

Gasaryan também joga em dupla no torneio turco. A russa faz parceria com a grega Maria Sakkari. Ambas têm sua estreia prevista para a próxima terça-feira (23) onde enfrentaram a dupla Yana Sizikova/Anna Danilina.

No simples, Margarita Gasparyan segue para a segunda ronda da Istanbul Cup e busca uma vaga para a terceira ronda com a vencedora do confronto entre #30 Mihaela Buzarnescu e #127 Julia Glushko. Partida de segunda ronda deve acontecer na quarta-feira (24).