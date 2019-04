Nishikori derrota Fritz e avança à terceira rodada em Barcelona

O #7 Kei Nishikori estreou com vitória no Masters 1000 de Barcelona, disputado no saibro, na Espanha. O japonês saiu de bye na primeira rodada e avançou à terceira após derrotar o #58 Taylor Fritz por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, após 1h42, nesta terça-feira (23).

O jogo foi bem longo, considerando que só teve dois sets. Isso foi muito devido ao primeiro set, que sozinho durou 1h04. Quase todos os games foram extensos, registrando diversas igualdades em 40/40. Nishikori era mais regular e preciso, mas Fritz incomodava da mesma maneira com seu jogo de saque forte e golpes potentes.

O japonês, inclusive, saiu atrás no placar. Sofreu uma quebra no seu segundo game de serviço, mas deu o troco em dobro e virou pra cima do norte-americano. Com 7/5, o número sete do mundo fechou a primeira parcial.

Na segunda etapa, Fritz perdeu a cabeça e foi atropelado - o mesmo aconteceu no seu torneio anterior, quando levou pneu de Novak Djokovic depois de perder um set equilibrado, em partida pela terceira rodada. O aproveitamento do norte-americano caiu no saque e, principalmente, na devolução. Com a primeira devolução, ele venceu 33% dos pontos, e com a segunda, apenas 13%.

Com esse cenário, Nishikori fechou os trabalhos com facilidade. Duas quebras seguidas o colocaram em grande vantagem no placar, com 5/1, e ele só precisou confirmar depois. 2 sets a 0 e vaga garantida para o japonês.

Na próxima rodada do Barcelona Open Banc Sabadell, Kei Nishikori enfrenta o vencedor do confronto entre o #31 Felix Auger-Aliassime e o #72 Malek Jaziri.