Supresa: Jarry elimina A. Zverev e está classificado para as oitavas do ATP 500 de Barcelona

Vindo de boa vitória na estreia do ATP 500 de Barcelona, #81 Nicolas Jarry venceu mais uma e está classificado para às oitavas de final do torneio. Enfrentando o alemão #3 Alexander Zverev, o chileno venceu por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/5 e 7/6 (5), em 2h35 de partida disputadíssima.

O primeiro set começou equilibrado, com os dois tenistas jogando bem em seus games de saque e buscando a vantagem na parcial. No quinto game, Zverev encaixou uma sequência de bons golpes para quebrar o serviço de Jarry e abriu 4/2. Sólido, o cabeça de chave número dois do torneio se manteve à frente no placar, e com mais um break no nono game, selou a vitória no set por 6/3.

A segunda parcial foi disputadíssima, os dois tenistas sacando firme e oferencendo raras chances ao adversário. Com o confronto empatado até o final do set, tudo indicava que o vencedor seria decidido no tiebreak. Porém, o chileno conseguiu a quebra decisiva no 11° game e na sequência sacou firme para fechar em 7/5.

Confiante, Jarry começou com tudo no set decisivo e aplicou uma sequência de bons golpes para alcançar duas quebras de saque para cima de Zverev, abrindo 3/0. Precisando reagir para se manter vivo, o cabeça de chave número dois do torneio não se abateu e buscou a reação para devolver as duas desvantagens, igualando o confronto em 3/3.

No game seguinte, Zverev cometeu uma dupla falta no deuce e na sequência viu Jarry aplicar bons golpes para quebrar o serviço do alemão. Porém, mais uma vez, o alemão conquistou a quebra e igualou a partida em 4/4. O confronto seguiu sem quebras e o vencedor foi decidido no game decisivo.

O panorama se manteve no tiebreak, com os dois tenistas errando bolas fáceis e tentando buscar a vantagem para vencer a partida. Zverev começou melhor e conquistou a mini quebra para abrir 3/0. O chileno não abaixou a cabeça e buscou uma reação íncrivel para virar o confronto em 5/3. Em seguida, Jarry aproveitou a falha do alemão para selar a vitória no game decisivo por 7-5.

Nas oitavas de final do Barcelona Open Banc Sabadell, Jarry medirá forças com o vencedor do confronto entre o anfitrião #37 Fernando Verdasco e o búlgaro #43 Grigor Dimitrov.