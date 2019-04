Thiem despacha Schwartzman e avança à terceira rodada em Barcelona

Vice-campeão em 2017, o #5 Dominic Thiem estreou com o pé direito no ATP 500 de Barcelona. Enfrentando o argentino #25 Diego Schwartzman, que precisou disputar o qualifying por ter perdido a data de inscrição para o torneio, o austríaco jogou o necessário e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h27 de partida.

Thiem começou o primeiro set com tudo. Aproveitando o aproveitamento ruim de 1° saque do argentino, conquistou a quebra de saque e abriu 3/0. Porém, foi a vez do austríaco fazer um game irregular, perder a quebra de vantagem e ver Schwartzman empatar o placar. Mas a reação parou por aí.

Voltando a jogar com solidez e agressividade do fundo da quadra, o cabeça de chave número três do torneio obteve novo break no oitavo game e fez 5/3. Servindo para a parcial, não deu chances ao argentino e fechou em 6/3, largando na frente no duelo.

O panorama se manteve no segundo set. Os tenistas trocaram quebras e seguiram empatados até o 2/2, quando Thiem se impôs e, aplicando diversos golpes belíssimos, passou a dominar a partida. Conseguindo mais dois breaks ao longo da parcial, o austríaco abriu 5/2 e encaminhou a vitória.

Entretanto, voltou a oscilar e a cometer erros bobos, e acabou perdendo uma das quebras, o que no final das contas não fez muita diferença. Sem se encontrar em quadra, Schwartzman perdeu seu saque novamente com uma dupla falta e viu Thiem selar o triunfo com mais um 6/3.

Na terceira rodada do Barcelona Open Banc Sabadell, o austríaco medirá forças com o espanhol #57 Jaume Munar, pupilo de Rafael Nadal, que passou pelo norte-americano #30 Frances Tiafoe em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/3.