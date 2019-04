Mladenovic faz boa partida em Istambul, elimina Yastremska e segue às oitavas de final

Fazendo a primeiro partida desta quarta-feira (24) na Quadra Central da Istanbul Cup a francesa #66 Kristina Mladenovic enfrentou a cabeça de chave quatro, #37 Dayana Yastremska. A ex top 10 saiu com a vitória em sets diretos, 6/3 e 6/4, em 1h39 de jogo. A vitória em cima da ucraniana foi a primeira com o alemão Sascha Bajin como técnico oficial.

Kristina Mladenovic tem um jogo que vai bem com todas as superfícies do tênis, mas a francesa nunca fez questão de esconder seu carinho pela terra batida. Carinho que muitas vezes gera grandes resultados, dessa vez, a boa vitória em cima de uma oponente perigosa.

Mladenovic jogou bem e mostrou-se superior em grande parte da partida. Na primeira parcial, não demorou para abrir 5/2 de vantagem. A francesa teve a chance de servir para a parcial, mas fez um game de serviço péssimo e acabou por sofrer a quebra. Problema nenhum, já que quebrou o serviço da jovem adversária logo a seguir para fechar o set em 6/3.

Em uma segunda parcial mais equilibrada, Mladenovic acabou conquistando a vitória por conta da inconstância de Yastremska, que em momentos de pressão acabou cedendo para a francesa - que certamente tirou proveito da situação. Quando servia para manter-se viva na partida, a ucraniana fez um dos piores games de serviço do jogo e acabou por sofrer a quebra.

Os quatro aces disparados na partida vieram da raquete da francesa, que cometeu o mesmo número de dupla faltas que a jovem ucraniana: sete. Mladenovic venceu 53% dos pontos corridos (78/147).

Com a derrota de Yastremska, o torneio perde sua sexta seed - já estão fora a número um Carla Suarez Navarro, a quatro Dayana Yastremska, a cinco Ajla Tomljanovic, a sete Katerina Siniakova, a oito Maria Sakkari e a nove Viktoria Kuzmova.

Kristina segue para as oitavas de final do WTA de Istambul e busca uma vaga para as quartas com uma outra ucraniana, a #91 Kateryna Kozlova, que contou com a desistência da anja russa #73 Anastasia Potapova quando vencia por 6/3 e 1/0.