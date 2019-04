Gasparyan vira, bate Buzarnesu e avança às quartas de Istambul

Fazendo sua partida de segunda rodada no WTA de Istambul, na manhã desta quarta-feira (24) a russa #72 Margarita Gasparyan enfrentou a #30 Mihaela Buzarnescu. A seed dois até chegou a sair na frente, mas acabou sofrendo a virada e ficou para trás em sua estreia, perdendo por parciais de 1/6, 6/4 e 7/5, em 2h01 de jogo corrido.

Clara favorita, Buzanescu não demorou para mostrar do que é capaz. Em apenas 30 minutos a romena quebrou o serviço da adversária três vezes (games um, cinco e sete), enfrentou apenas um break point no quarto game - salvo com facilidade - e saiu na frente em uma partida que tinha tudo para acabar bem a seu favor.

Gasparyan, porém, já havia mostrado em sua partida de estreia que não desiste fácil e voltou a mostrar garra contra a romena. A russa colocou a cabeça no lugar e voltou para a segunda parcial muito mais focada que no set inicial. As cinco quebras de serviço aconteceram nos games um, dois, quatro, cinco e nove - os games ímpares ficando na conta de Margarita que fechou a parcial no décimo game em seu segundo set point.

Na parcial decisiva, Buzarnescu começou bem e seguiu bem até o momento em que precisou servir para o jogo. A romena sofreu quebra sem nem ao menos ter match point e logo em seu próximo game de serviço foi quebrada de 40-0. Gasparyan serviu para a partida e, diferente da adversária fez bem, fechando na primeira chance que teve em seu único game de serviço vencido com quatro pontos seguidos.

Buzarnescu se despede do torneio de simples, mas segue em dupla, onde faz parceria com a compatriota Irina Bara. Ambas enfrentam em sua primeira ronda a dupla Renata Voracova/Cornelia Lister.

Gasparyan também faz dupla, com a grega Maria Sakkari - que perdeu em sua primeira ronda de simples para Veronika Kudermetova. Ambas enfrentam na primeira rodada, que acontece ainda nesta quarta-feira (24) a dupla formada por Yana Sizikova e Anna Danilina.

Com mais uma excelente vitória em simples, a russa segue para as quartas de final da Istanbul Cup e enfrenta na próxima ronda a vencedora do confronto entre a #76 Veronika Kudermetova e a lucky loser #142 Timea Babos.