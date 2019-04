Azarenka supera Zvonareva e segue para enfrentar Pliskova em Stuttgart

Em duelo de mamães que já estiveram no topo do tênis, a #61 Victoria Azarenka, ex-número um do mundo, venceu pela quinta vez em 11 encontros a ex-vice líder do ranking, #84 Vera Zvonareva, e superou a estreia no WTA Premier de Stuttgart. A bielorrussa derrotou a lucky loser com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h46. Esta é a primeira participação de Azarenka no torneio alemão desde 2012.

Na primeira parcial, os seis primeiros games foram de poucas chances de quebra - e um susto quando Azarenka demonstrou algum problema físico durante o sexto game. A bielorrussa quebrou primeiro no sétimo game, mas Zvonareva aproveitou seu quarto break point até então para fazer 4/4 na sequência. A russa chegou a virar para 5/4, porém, não conseguiu manter o ritmo e viu a rival vencer 12 dos 16 pontos seguintes para fechar o set em 7/5, em 52 minutos.

Mesmo vindo de uma viagem desgastante direto da Austrália, onde defendeu Belarus nas semis da Fed Cup, Azarenka manteve-se firme e fez um jogo bem limpo. Após um longo primeiro game, onde conseguiu a quebra, a bielorrussa chegou a vencer o quinto game em sequência para abrir 2/0. Novamente, Zvonareva se colocou na disputa, no único game em que teve break points na parcial, e chegou a virar para 3/2.

Firme no saque e com algumas devoluções poderosas, Azarenka oportunizou 10 break points no set e aproveitou o último deles no nono game, se colocando em posição de sacar para o jogo, fechando na sequência em 6/4, após 54 minutos.

It's a winning return to Stuttgart!@vika7 claims the match over Zvonareva 7-5, 6-4 at the @PorscheTennis Grand

Prix 👏 pic.twitter.com/oCEHygqZVs — WTA (@WTA) April 24, 2019

No geral, Azarenka teve 29 winners, contra 22 erros não-forçados, contra 19 e 20 de Zvonareva, respectivamente. A bielorrussa teve quatro aces, o dobro da rival, e uma dupla falta, metade do número da russa.

Nas oitavas de final do Porsche Tennis Grand Prix, Azarenka enfrenta a atual campeã do torneio, a #4 Karolina Pliskova, que esteve de folga na primeira rodada.