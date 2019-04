Nadal perde set, mas vira contra Mayer e se garante nas oitavas do ATP 500 de Barcelona

Dono de 11 títulos do torneio, o #2 Rafael Nadal teve uma estreia difícil no ATP 500 de Barcelona. Sem jogar seu melhor nível, o espanhol precisou suar a camisa para bater o argentino #63 Leonardo Mayer por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (7), 6/4 e 6/2, após 2h49 de partida. Essa foi a sexta vitória do 'Toro Miúra' sobre o adversário em seis jogos.

Após um começo de duelo estudado e sem muitas situações de perigo, Nadal quebrou o saque do argentino no oitavo game e passou a liderar o placar. Servindo para a parcial, o espanhol chegou a ter um set point, mas não aproveitou e viu Mayer devolver a quebra.

Após isso, os tenistas confirmaram seus games e a decisão foi para o tie-break, onde o cabeça de chave número um voltou a ter dois set points, que também não foram concretizados. Diferentemente de Nadal, o argentino fez valer a oportunidade que apareceu e surpreendeu ao fechar em 7/6 (7).

Apático e errando bolas bobas, o 'Toro Miúra' mudou de postura no segundo set. Com uma quebra logo no primeiro game, abriu vantagem e, apostando na solidez do fundo da quadra e na boa porcentagem com ambos os serviços, liderou até o fim. Sem sustos, fechou em 6/4 e empatou a partida.

Embalado, Nadal dominou a terceira parcial. Obtendo duas quebras consecutivas, uma delas com um backhand sensacional na cruzada, o hendecampeão do torneio catalão fez quatro games seguidos e fechou em 6/2 sem dar qualquer chance a Leo Mayer.

Nas oitavas de final, o 'Rei do saibro' medirá forças com seu compatriota #155 David Ferrer, velho conhecido do circuito e que se aposentará no Masters 1000 de Madrid. Convidado da organização, o tenista de 37 anos passou pelo francês #32 Lucas Pouille em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/1. Nadal e Ferrer já se encontraram 31 vezes, com o canhoto levando a melhor em 25 delas.