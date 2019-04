Dimitrov leva susto, mas estreia com vitória sobre Verdasco e vai às oitavas do ATP 500 de Barcelona 

Estreando no ATP 500 de Barcelona, #43 Grigor Dimitrov começou com o pé direito e se garantiu nas oitavas do torneio. Enfrentando o anfitrião #37 Fernando Verdasco, o búlgaro venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 6/7 (4) e 6/3, em 2h22 de partida.

Dimitrov dominou Verdasco no primeiro set e aplicou bons golpes no quarto game para conquistar a primeira vantagem e abrir 4/1 na parcial. Sólido, o cabeça de chave número 13 do torneio seguiu calibrado e não deu chances ao espanhol e alcançou mais um break para fechar em 6/2.

O segundo set foi disputadíssimo, com os dois tenistas sacando bem e buscando a vantagem na parcial. Precisando reagir, Verdasco encaixou uma sequência de bons golpes no sétimo game e conseguiu a quebra, abrindo 4/3. Porém, no game seguinte, Dimitrov aplicou bons golpes e igualou a partida novamente. A partir daí, o confronto seguiu sem quebras e o vencedor foi decidido no tiebreak.

Verdasco começou com tudo no game decisivo e conquistou a mini quebra logo no primeiro ponto, abrindo 3/0. Na sequência, o búlgaro cometeu uma dupla falta e viu o espanhol ampliar a vantagem para 6/1. Dimitrov esboçou uma reação e devolveu uma das quebras, mas em seguida, o ex-número 7 do ranking mundial aplicou belo ace para fechar o tiebreak em 7-4.

No set decisivo, Dimitrov aproveitou as diversas chances oferecidas pelo anfitrião e conquistou duas quebras seguidas, abrindo 4/0. Verdasco esboçou a reação para devolver uma das desvantagens, marcando 4/3 no placar. A partir daí, o búlgaro retomou o controle do jogo e fechou selou a vitória por 6/3

Nas oitavas de final do Barcelona Open Banc Sabadell, Dimitrov vai enfrentar o chileno #81 Nicolas Jarry, que surpreendeu nesta última terça-feira (23) ao eliminar um dos favoritos ao título do torneio, o alemão #3 Alexander Zverev por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (5).