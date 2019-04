Nishikori passa por cima de Auger-Aliassime e vai às quartas em Barcelona

O #7 Kei Nishikori está nas quartas de final do Masters 1000 de Barcelona, disputado no saibro, na Espanha. O japonês garantiu a vaga após vencer com tranquilidade o #31 Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1h24, nesta quinta-feira (25).

Nishikori fez uma partida muito concisa. Ele foi melhor que o oponente em praticamente todos os aspectos: aproveitamento no primeiro saque (69% dos pontos ganhos, contra 54% do outro), segundo saque (68% - 28%), primeira devolução (46% - 31%) e segunda devolução (50% - 23%). O japonês venceu no total 65 trocas de bolas, enquanto o adversário obteve 42.

E o número sete do mundo foi assim desde o início. Ele já saiu quebrando o saque de Auger-Aliassime logo no primeiro game do jogo, e ainda repetiu a dose mais duas vezes no primeiro set. O canadense venceu apenas um game naquela parcial e foi atropelado com 6/1 em pouco mais de meia hora.

A segunda etapa foi mais equilibrada. Auger-Aliassime finalmente pegou o tempo de bola do oponente e conseguiu incomodar mais. Mesmo assim, Nishikori largou na frente novamente, abrindo 4/1 sem muitas dificuldades. O canadense fez dois games seguidos brilhantes, em que não perdeu nenhum ponto, e empatou tudo novamente.

Porém, o japonês deu o troco logo em seguida em um game longo, vencendo novamente no serviço do outro. Ele então sacou para a partida e, dessa vez, não deu chance. 6/3 no segundo set e o confronto estava fechado.

Nishikori vai agora às quartas de final do Barcelona Open Banc Sabadell pela quinta vez na carreira e enfrenta o lucky loser #104 Roberto Carballes Baena, que passou nas oitavas pelo chileno #48 Cristian Garin.