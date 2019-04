Em um dos clássicos do tênis, Nadal bate Ferrer e avança às quartas do ATP 500 de Barcelona

Nesta quinta-feira (25), o ATP 500 de Barcelona sediou pela última vez o confronto entre os espanhóis #2 Rafael Nadal e #155 David Ferrer, que já decidiram o torneio em quatro oportunidades - todas vencidas pelo 'Toro Miúra'. Em uma partida relativamente tranquila, o hendecampeão triunfou sobre o veterano de 37 anos por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h57.

Quatro vezes vice-campeão da competição, Ferrer disputou seu último jogo no saibro catalão. Sua aposentadoria acontecerá oficialmente no Masters 1000 de Madrid, que começa no dia 06 de maio. Amigos de longa data, os espanhóis se enfrentaram pela 32º no circuito, com Nadal tendo levado a melhor em 27.

Vindo de duas boas performances nas fases anteriores, Ferrer começou pressionando o compatriota e por pouco não obteve o break point - Nadal precisou salvar dois para se manter na liderança. Porém, a partir daí, o 'Toro Miúra' passou a dominar as ações e cresceu na partida.

Com uma quebra no quinto game, abriu 5/3, até que a chuva caiu e paralisou o embate. No retorno, o canhoto de Manacor manteve o bom nível de atuação e fechou a parcial em 6/3 com mais um winner de forehand.

O panorama se manteve no segundo set. Sólido do fundo da quadra, Nadal dificultava a vida de Ferrer, que apesar da derrota teve uma grande atuação. Conquistando um break logo no início, o dono de 11 títulos do torneio tomou a frente do placar. Entretanto, sem se entregar, o veterano de 37 anos devolveu a quebra e esboçou uma reação. Mas parou por aí.

Colecionando belos golpes, o 'Toro Miúra' voltou a quebrar o serviço de seu compatriota e ficou em vantagem novamente. Assim como na parcial anterior, fez 5/3 e foi servir para a vitória. Sem dar chances, decretou a classificação com um novo 6/3 e aumentou mais ainda a superioridade diante de Ferrer no confronto direto entre os tenistas.

Nas quartas de final do Barcelona Open Banc Sabadell, o atual tricampeão medirá forças com o alemão #51 Jan-Lennard Struff, que surpreendeu e bateu o grego #8 Stefanos Tsitsipas - vice do torneio em 2018 - por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/2.