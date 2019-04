Struff surpreende Tsitsipas e marca encontro com Nadal nas quartas do ATP 500 de Barcelona

Vindo de grande campanha no ATP 500 de Barcelona, #51 Jan-Lennard Struff eliminou mais um cabeça de chave e está nas quartas de final do torneio. Enfrentando o grego #8 Stefanos Tsitsipas, o alemão triunfou por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, em 1h51 de partida.

O primeiro set foi bem disputado, com os dois tenistas sacando firme e buscando a vantagem na parcial. Struff aplicou bons golpes no quinto game para conquistar a quebra e abrir 4/2. Sólido, o alemão seguiu firme no confronto e sacou bem mais uma vez para fechar a parcial em 6/4.

O panorama se manteve o segundo set, com os dois tenistas com muita segurança em seus games de saque e buscando a vantagem na parcial. No oitavo game, Tsitsipas conseguiu a quebra decisiva e abriu 5/3. Servindo para fechar o set, o grego não deu chances ao alemão e venceu por 6/3.

Struff começou melhor na parcial decisiva e conquistou o break logo no segundo game, abrindo 3/0. Precisando reagir, Tsitsipas esboçou uma reação e devolveu a desvantagem. Porém, no game seguinte, viu o alemão voltar a quebrar o serviço do grego e abrir 5/2. Confiante, o alemão seguiu dominando os pontos e embalou mais uma vantagem para selar a vitória por 6/2.

Nas quartas de final do Barcelona Open Banc Sabadell, Struff enfrentará o grande favorito ao título do torneio, o anfitrião #2 Rafael Nadal, que venceu o compatriota #155 David Ferrer em sets diretos, com duplo 6/3.