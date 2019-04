Em duelo alemão, Kerber leva a melhor sobre Petkovic e segue em busca do tri em Stuttgart

O tão esperado encontro 100% alemão entre #5 Angelique Kerber e #71 Andrea Pekotvic na quadra alemã do Porsche Tennis Grand Prix aconteceu na tarde desta quinta-feira (25). Kerber acabou levando a melhor ao vencer por 6/2 e 6/4 em 1h15 para sair na frente no confronto direto (três a dois) e também seguir em busca do tricampeonato no torneio de casa.

Desde que soube que jogaria com Angie, Andrea não economizou nos elogios à amiga: "A gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes parece que estamos jogando muito bem e ela aparece com uma backhand na linha", foi o que disse a alemã de 31 anos em sua entrevista depois da vitória na primeira ronda.

E não deu em outra. Kerber começou a partida muito bem, ditando o ritmo e sem dar espaço para a compatriota - que estava na vantagem de jogar na terra batida, superfície de pior desempenho de Angelique. Já na primeira parcial, a ex líder de ranking conquistou três quebras de serviço (nos games um, cinco e sete) e foi quebrada em apenas uma ocasião (segundo game).

Em uma segunda parcial demasiadamente mais equilibrada, Kerber conquistou duas quebras no serviço da colega de Fed Cup (games cinco e sete) e sofreu quebra em seu serviço no game seis. A partida seguiu um rumo tranquilo até o último game, onde Kerber teve três match points, um break point pesando contra e por fim mas um match point, o que lhe garantiu a vitória e a vaga nas quartas de final.

A partida contou com um único ace, disparado por Petkovic, e com cinco dupla faltas, duas cometidas por Andrea e três por Kerber. Agie fechou com 56% dos pontos ganhos (61/109) e chegou a vencer seis pontos seguidos - Andrea chegou a vencer oito.

Na entrevista pós jogos, Kerber admitiu que não tinha um plano de jogo para jogar com a compatriota: "Não existia plano algum dessa vez. Era só entrar e fazer minha partida", disse a três vezes Slam Champ.

Com ou sem plano, Kerber conquistou mais uma importante vitória e agora segue para as quartas de final do WTA de Stuttgart, onde busca o tricampeonato. Para isso, a alemã precisa primeiro passar pela holandesa #7 Kiki Bertens que venceu de virada a suíça #20 Belinda Bencic.