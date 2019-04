Bertens domina Kerber e frustra torcida local em Stuttgart

Uma das grandes especialistas no saibro de todo o circuito, a #7 Kiki Bertens eliminou a #5 Angelique Kerber e avançou às semifinais do WTA Premier de Stuttgart. A holandesa dominou a ex-número um do mundo e fechou com seguras parciais de 6/3 e 6/4, em apenas 1h17, e não enfrentou nenhum break point durante toda a partida. Este foi o quinto encontro entre as tenistas, e a terceira vitória de Bertens.

As duas tenistas tiveram ótimo aproveitamento de primeiro saque no set inicial - 79% a 76% de pontos ganhos nesta situação para Kerber. O diferencial a favor de Bertens, porém, foi no segundo serviço - 67% a 40%. A holandesa conseguiu aproveitar o único break point de toda a parcial, no oitavo game, e confirmou seu saque na sequência para fazer 6/3, em 32 minutos.

O aproveitamento de Bertens foi ainda melhor no segundo serviço. A holandesa perdeu apenas seis pontos no seu saque em todo o set, enquanto Kerber enfrentou deuces em todas suas passagens no saque, além de três break points - cedeu o saque no quinto game. Afiada, a cabeça de chave número seis manteve-se firme no serviço e fechou a partida com um ace: 6/4, após 45 minutos.

An ace and a roar 🦁@kikibertens secures her spot in the @PorscheTennis Grand Prix semifinals with a 6-3, 6-4 win over Angelique Kerber. pic.twitter.com/qdeuM2Y2mN — WTA (@WTA) April 26, 2019

Nas semifinais do Porsche Tennis Grand Prix, Bertens encara a #3 Petra Kvitova, que passou nas quartas pela #13 Anastasija Sevastova.