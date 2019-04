Osaka renasce das cinzas, bate Vekic e segue às semifinais em Stuttgart

A segunda partida de quartas de final do WTA de Stuttgart entre a #1 Naomi Osaka e a #25 Donna Vekic acabou com a vitória da japonesa, que precisou batalhar um bocado para fazer 6/3, 4/6 e 7/6(4) na croata em 2h20 de jogo. Nesta sexta-feira (26), a croata chegou a liderar por 5/1 no terceiro set, mas não conseguiu fechar a partida no saibro alemão.

O primeiro set da partida foi de extremo equilíbrio. Apenas um break point foi visto, no sexto game, e foi convertido com eficiência por parte da japonesa número um. Em 32 minutos a parcial estava ganha e Osaka, que já está garantida como líder do ranking ao menos até o WTA de Madrid.

A segunda parcial, também de extremo equilíbrio, ficou na conta da croata. O único break point aconteceu no décimo game, quando Osaka serviu para manter-se viva na parcial.

Igualado o marcador, o terceiro set deu-se por iniciado. Vekic abriu uma enorme vantagem de 5/1 na parcial, chegou a servir para a partida em duas ocasiões, mas não conseguiu fechar a partida. Osaka conseguiu chegar na croata e levou a parcial ao tiebreak onde, novamente, mostrou-se superior para vencer por sete pontos a quatro.

Osaka disparou oito aces e cometeu três dupla faltas na partida. Vekic fechou com quatro aces e três dupla faltas. A japonesa fechou com 52% dos pontos ganhos (103/199).

A número um do mundo segue firme no Porsche Tennis Grand Prix e enfrenta nas semis a vencedora do confronto entre #15 Anett Kontaveit e #61 Victoria Azarenka.