Gasparyan vence duelo russo com Kudermetova e avança às semis de Istambul

A última partida de quartas de final do WTA de Istambul aconteceu na tarde desta sexta-feira (26). Na Quadra Central, duas russas se enfrentaram, #72 Margarita Gasparyan e #76 Veronika Kudermetova. Gasparyan acabou levando a melhor ao vencer a compatriota por 7/5 e 6/4, em 1h39.

A primeira parcial teve duração de 53 minutos e contou com incríveis 11 quebras de serviço - nos games um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Gasparyan foi a úncia a confirmar o próprio saque, no 12º game da parcial, quando serviu para a parcial pela segunda vez.

A segunda parcial foi mais tranquila. As quebras aconteceram nos games um, quatro, sete, oito e nove - as quebras ímpares favorecendo Gasparyan. A russa serviu para a partida com eficiência e em sei segundo match point confirmou a vitória em cima da compatriota.

Gasparyan fechou a partida com 55% dos pontos ganhos (70/128), venceu 54% dos pontos com o primeiro serviço, 32% com o segundo, 62% em bolas de devolução no primeiro serviço de Kudermetova e 67% no segundo. A partida zerou no quesito ace e contou com sete dupla faltas, seis delas cometidas por Gasparyan.

Na semifinal da Istanbul Cup, Gasparyan enfrenta a #40 Petra Martic, que venceu a #66 Kristina Mladenovic em três sets na partida mais longa do ano até então.