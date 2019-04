Em jogaço, Kvitova leva a melhor sobre Bertens e está na decisão de Stuttgart

A #3 Petra Kvitova está na final do WTA Premier de Stuttgart, disputado no saibro, na Alemanha. A tcheca garantiu a vitória após uma bela batalha contra a #7 Kiki Bertens, em que saiu vencedora por 2 sets a 1, com parciais de 7/6(3), 3/6 e 6/1, em duas horas e três minutos de duração, neste sábado (27).

As duas tenistas fizeram um duelo muito equilibrado na maior parte do tempo. Longas trocas de bola marcaram o jogo. Kvitova jogava mais agressivo, forte e baixo, enquanto Bertens se defendia muito e angulava bem os golpes. O primeiro set, principalmente, mostrou muito esse equilíbrio; 66% de primeiro serviço em quadra para a tcheca contra 62% da adversária - dois a três em aces, um a um em duplas faltas, 12 a 11 em winners e número exatamente igual de erros não forçados: 16.

A primeira etapa foi tão igual para ambas que houve uma quebra para cada no início e depois tudo se encaminhou para o tiebreak. Nervosa, a holandesa cometeu algumas falhas e Kvitova não perdoou. Três mini-breaks a seu favor, com apenas um para a oponente, e a tcheca garantiu o set – 7/6(3), após quase uma hora.

Esse cenário maluco continuou no início da segunda parcial. Três quebras em quatro games, com Bertens levando a melhor na maioria e abrindo 3/1. Após conversa com o treinador, a holandesa se aprimorou; ela passou a ler ainda melhor o tempo de bola de Kvitova e forçou 13 erros não forçados dela, 10 a menos do que a holandesa cometeu. Assim, a número sete do mundo fechou em 6/3 e empatou o placar.

O terceiro e último set foi o mais atípico de todos, com um verdadeiro massacre da tcheca. Os games foram muito disputados no começo, mas Bertens perdeu a cabeça depois de sofrer uma quebra – muito devido a erros seus – e perder a chance de dar o troco em seguida, quando teve três break points a seu favor. A partir dali, a holandesa sumiu da partida e Kvitova tomou conta. Ela dominou a etapa até o final, deixando de vencer apenas um game, e garantiu a parcial em 6/1 para conquistar a partida por 2 a 1.

Com o resultado, Petra Kvitova avança à decisão do Porsche Tennis Grand Prix. A sua adversária será a #15 Anett Kontaveit, que garantiu sua vaga por WO, após desistência da principal favorita, a #1 Naomi Osaka.