Vondrousova atropela compatriota Strycova e segue à final de Istambul

Fazendo a primeira partida de semifinal deste sábado (27) as tchecas #46 Marketa Vondrousova e #47 Barbora Strycova se enfrentaram na quadra principal da Istanbul Cup. Marketa, que venceu todos os três encontros que teve com a compatriota de 33 anos, aplicou parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1h27 de jogo. Com a vitória em cima da compatriota e parceira de dupla Vondrousova fará sua segunda final da temporada.

Como é de seu feitio, Vondrousova arrancou a partida muito focada e já pronta para o handshake final. A tcheca mais nova conquistou três quebras de serviço na primeira parcial (games um, cinco e sete) e sofreu apenas uma, no sexto game. Apesar de uma partida relativamente curta e de games rápidos, as trocas de pontos foram grandes - Strycova é uma jogadora defensiva, afinal - e, 6/2 da jovem veio com 42 minutos jogados.

A segunda parcial, que acabou em 6/1, foi ainda mais longa que a primeira no quesito tempo jogado: 45 minutos. Vondrousova quebrou nos games um, cinco e sete (perdeu chance de quebrar quatro vezes, quando desperdiçou break point no três), não enfrentou qualquer problema em seu serviço e fechou a parcial e partida no game mais longo até então: 13 pontos disputados, quatro match points, três deuces e um game point.

A partida fechou sem ace disparado e contou com cinco dupla faltas cometidas, três delas pela tcheca mais nova que venceu 61% dos pontos corridos (69/114).

Avançando para a segunda final de sua ótima temporada, Vondrousova enfrentará na final do Istanbul Cup a seed seis #40 Petra Martic, que vencia #71 Margarita Gasparyan por 6/1 quando viu a russa desistir do encontro por conta de pressão baixa.