Martic vira, vence Vondrousova e conquista primeiro título da carreira em Istambul

A partida de final do WTA de Istambul aconteceu na manhã deste domingo (28) na quadra central co torneio turco. Na ocasião #40 Petra Martic e #46 Marketa Vondrousova se encontraram, ambas buscam o primeiro título da temporada - no caso de Martic, o da carreira. A croata acabou levando a melhor ao vencer por 1/6 6/4 e 6/1 em 1h54. O confronto direto entre as jogadoras agora se encontra em quatro a zero.

A primeira parcial correu tão bem para a tcheca que tudo dava a crer que a jovem finalmente conseguiria sua vitória em cima da croata. Marketa quebrou todos os games de serviço de Martic e sofreu apenas uma quebra, no sexto game, quando serviu para o 'pneu'.

A segunda parcial, muito mais equilibrada, contou com quebra nos games iniciais (um, dois e três - as quebras ímpares favorecendo a croata). Vondrousova teve a chance de normalizar o placar no sexto game, mas foi mal e perdeu seus três break point. No nono game, Martic teve a chance de fechar a parcial quebrando o serviço da tcheca, mas falhou e precisou servir para a mesma. Novamente, Vondrousova teve a chance de normalizar tudo e falhou. A tcheca voltou a perder três break points e acabou deixando que a adversária tomasse a parcial para si.

Na parcial desempate, domínio total de Martic em cima de Vondrousova. A croata quebrou o serviço da tcheca nos games três, cinco e sete e não enfrentou qualquer break point em seu serviço.

Vondrousoa disparou dois dos três aces vistos na partida e cometeu quatro das cinco dupla faltas. A tcheca fechou com 49% dos pontos ganhos (73/150).

Apesar de ficar como runner-up no torneio turco, Vondrousova não tem motivos para ficar triste, afinal fez uma ótima campanha até a final (não perdeu um único set e venceu grandes nomes do circuíto, como Svetlana Kuznetsova e Barbora Strycova). Além disso, a jovem de 19 anos sobe para a 40ª posição no ranking WTA já na próxima atualização. Vondrousova tem como próximo torneio o WTA de Praga, onde é dona da casa. A tcheca enfrenta em sua primeira ronda uma qualifying - ainda não anunciada.

Petra Martic venceu o título da Istanbul Cup poucos momentos depois da xará Petra Kvitova vencer o título do WTA de Stuttgart - onde venceu a estoniana #14 Anett Kontaveit. Com o primeiro título da carreira em mãos, Martic sobe duas posições no ranking WTA e passa a ocupar o posto de número 38.

Martic tem como próxima parada o WTA de Rabat, onde é cabeça de chave cinco. Em sua roda de abertura, a croata enfrenta a eslovena #64 Polona Hercog.