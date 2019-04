Kvitova derrota Kontaveit em dois sets apertados e é campeã do WTA de Stuttgart

A #3 Petra Kvitova é a mais nova campeã do WTA Premier de Stuttgart, disputado no saibro, na Alemanha. A tcheca faturou neste domingo (28) o título após derrotar a #15 Anett Kontaveit na grande final por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6(2), em 1h33.

A decisão teve dois momentos completamente diferentes, mas mesmo assim, equilibrados. No primeiro set, as duas tenistas sacaram muito bem e não deram muitas chances à outra. Foram dois break points a favor de Kontaveit e um para Kvitova - a diferença é que a tcheca foi mais precisa e aproveitou a oportunidade, e a adversária não o fez em nenhum dos dois pontos. Com isso, ela conseguiu fechar a parcial em 6/3, em pouco mais de meia hora.

No jogo inteiro, as jogadoras se mantiveram agressivas. A número três do mundo jogava mais reto e profundo, enquanto a oponente também golpeava forte, mas tentando sempre mexer a tcheca de um lado para o outro na quadra. Kvitova teve mais winners no primeiro set por exemplo, com oito contra três da adversária, mas também cometeu mais erros não-forçados – 10 a 7.

Com o início da segunda etapa, e por estar atrás no placar, Kontaveit voltou angulando ainda mais os golpes, e passou a ler bem melhor o saque da adversária, conseguindo aplicar devoluções batendo já com o corpo indo para frente e tirando o tempo de bola de tcheca. A conversa com o técnico parece ter dado certo e o jogo ficou mais igual; a diferença para o primeiro set é que, principalmente no começo, essa igualdade ficou nas quebras de serviço; ambas devolviam melhor do que sacavam. Dos primeiros cinco games da parcial, quatro foram vencidos por quem recebia o saque.

Além disso, as trocas eram muito longas e a vitória nos pontos variava muito de lado. Apesar desse cenário ‘maluco’, depois dos 3/3, as duas se viraram bem nos seus serviços, com um ace ou um saque com mais top spin sempre que estavam em situação complicada. Com isso, a decisão foi para o tiebreak, aonde o jogo sofreu mais uma variação.

Dessa vez, Kvitova atropelou a adversária. A tcheca jogou um ótimo tênis; agressivo e preciso, beliscando a linha muitas vezes. Ela abriu 6-0 com rapidez e ficou com a partida nas mãos. Kontaveit ainda conseguiu se livrar de uma ‘varrida’ e conquistou dois pontos. A favorita, porém, tinha muitos match points a seu favor e não desperdiçou o terceiro. 7/6(2) no segundo set, 2 a 0 na partida e o título estava garantido.

Este foi o 27º troféu da WTA na carreira de Petra Kvitova, o primeiro em Stuttgart.