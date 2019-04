Mertens atropela compatriota Flipkens e avança à segunda ronda em Rabat

Entrando em quadra para defender o título do Morocco Open na tarde desta terça-feira (30), a belga #18 Elise Mertens enfrentou a compatriota #59 Kirsten Flipkens já na ronda de abertura do torneio. Mertens levou a melhor ao vencer por 6/3 e 6/1, em 1h05. A partida marcou o primeiro encontro entre as colegas de federação.

Mertens não tem feito suas melhores performances desde o seu maior título da carreira em Doha, mas não deixa de ser sempre uma das grandes favoritas - não apenas nos encontros, como também aos títulos - e não foi diferente em sua partida contra a compatriota.

A belga de 23 anos começou a partida bem e já no terceiro game quebrou o serviço da adversária. Quebra devolvida imediatamente por Flipkens, que em seu game de serviço seguinte precisou salvar três break points para não ficar em desvantagem novamente. Apesar disso, Mertens mostrou-se superior e quebrou o serviço da compatriota nos games sete e nove e fechou a parcial em 34 minutos.

No segundo set, Mertens venceu os cinco primeiros games e até teve match point no serviço de Flipkens no sexto game da parcial, mas não conseguiu converter nenhum dos dois e precisou servir para o jogo em seguida. Livre do 'pneu', Flipkens não foi capaz de fazer muito e venceu um único ponto no serviço da compatriota, que em seu primeiro match point no serviço fechou a partida.

As tenistas empataram em aces e dupla faltas: três e um respectivamente. Mertens, muito superior, venceu 63% dos pontos corridos (60/96).

Para a segunda ronda do WTA de Rabat, Mertens já tem hora, lugar e adversária marcados: a belga joga com a eslovaca qualifying #99 Ivana Jorovic que venceu a polonesa #86 Magda Linette em sets diretos. Mertens e Jorovic se enfrentam na quadra centram do torneio marroco às 10h45.