Sinakova brilha, passa fácil por Cepelova e avança às quarta em Praga

Depois da excelente performance feita em sua primeira ronda do torneio de casa, o WTA de Praga, a tcheca #44 Katerina Sinakova voltou a entrar em quadra no solo tcheco na tarde desta quarta-feira para sua partida de oitavas de final (1º). A eslovaca #242 Jana Cepelova foi a adversária da dona da casa, que não se acanhou em fazer 6/1 e 6/3, em 1h06. Com vitória, Siniakova alcança seu melhor resultado da temporada até então, fazendo as quartas de final do torneio.

Não é segredo que Siniakova tem picos emocionais durante duas partidas - as vezes eles ajudam a tcheca a focar, ou a atrapalham e viram seu maior adversário em quadra. Em sua partida de oitava de final, a dona da casa soube tirar proveito de suas emoções e em momento algum mostrou desespero.

A primeira parcial foi perfeita para Siniakova. Já no primeiro game da partida, a tcheca mostrou total controle dos pontos, chegou em um drop shot difícil, fez pontos bonitos e acabou conquistando sua primeira quebra.

No game seguinte, Siniakova sacou pela primeira vez e, já em seu primeiro ponto no serviço, disparou um ace e logo depois confirmou seu serviço. Ela abriu 3/0 de vantagem serviu em para 4/0, mas... foi quebrada. Em 15-30 do quarto game, a tcheca teve seu primeiro desentendimento consigo mesma e jogou a raquete no chão. Apesar da quebra, seguiu muito bem em quadra, conquistou mais duas quebras no serviço da eslovaca e fechou a parcial por 6/1, em 26 minutos.

Siniakova fechou o set com um ace disparado e sem dupla falta cometida; disparou ainda nove winners e cometeu apenas um erro não-forçado. Cepelova fechou com um ace e uma dupla falta; oito winners e seis erros não-forçados.

No tempo entre sets, Siniakova teve sua primeira - e única - conversa com o coach, Iaun Hughes. A tcheca voltou servindo e fez um ótima game, o destaque ficou para quando a tcheca perdeu um ponto de dropshot em 0-15 e logo em no próximo ponto mandou outro dropshot, dessa vez bem sucedido.

A única quebra aconteceu no segundo game da segunda parcial. No quarto, Siniakova passou a demonstrar sinais da sua emoção negativa, que inclusive gerou o comentário "lá vem a quebra de raquete" do comentarista. A quebra de raquete não veio, mas o 'Pojd sim, no sétimo game do set, quando Siniakova fechou seu serviço depois de fazer ótimos pontos. Depois games depois a jovem de 22 anos serviu para a partida e fez bem, conquistando a vitória em 40-0 com um único match point necessário.

Siniakova fechou a partida com cinco aces disparados e sem nenhuma dupla falta, contra um de cada da rival. A tcheca fechou com 21 winners e 10 erros não forçados; Cepelova fez 14 winners e cometeu 12 erros.

Em sua vitória em cima da eslovaca, Siniakova mostrou que sabe utilizar agressividade sem se prejudicar no meio do caminho, e provou que sabe, sim, utilizar suas fortes emoções a seu favor.

Agora nas quartas de final do J&T Banka Prague Open, a tcheca pega #39 Barbora Strycova​​​​​​​, que passou pela #78 Jessica Pegula.