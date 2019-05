Monfils leva susto, mas consegue se recuperar e vai às quartas do ATP 250 de Estoril

Um dos favoritos ao título do ATP 250 de Estoril, #18 Gael Monfils estreou com o pé direito no torneio. Enfrentando o norte-americano #59 Reilly Opelka, o anfitrião venceu por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/0, em 1h31 de partida.

A primeira parcial foi disputadíssima, com os dois tenistas sacando firme e oferecendo poucas chances. No sexto game, Opelka aplicou bons golpes e conquistou a quebra de saque, abrindo 5/2. Confiante, o norte-americano sacou firme mais uma vez para fechar o set em 6/3.

Precisando reagir no confronto para se manter vivo no torneio, Monfils calibrou os golpes e voltou com tudo na segunda parcial. O francês conseguiu a quebra logo no segundo game, abrindo 3/0. A partir daí, o cabeça de chave número três do torneio administrou a vantagem para vencer por 6/3.

Embalado pela vitória na parcial anterior, Monfils jogou demais e atropelou Opelka. Sólido nas trocas de bola e calibrado nos ataques, o francês emplacou três quebras seguidas para selar a vitória aplicando pneu para cima do norte-americano.

Nas quartas de final do Millennium Estoril Open, Monfils enfrentará o vencedor do confronto entre o francês #42 Jeremy Chardy, e o espanhol #167 Alejandro Fokina Davidovich. A partida acontece nesta quarta (1), às 15h30 (de Brasília).