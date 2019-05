Seguro, Zverev estreia com vitória sobre Londero e está nas quartas do ATP 250 de Munique

Principal favorito ao título do ATP 250 de Munique, #3 Alexander Zverev estreou com o pé direito no torneio. Enfrentando o argentino #80 Juan Ignacio Londero, o anfitrião venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/1, em 1h05 de partida.

A partida começou com ambos errando bastante e logo de cara tiveram os seus serviços quebrados. Zverev conquistou mais uma quebra no quarto game e abriu 4/1 na parcial. Precisando reagir, Londero aplicou bons golpes e devolveu a desvantagem. O set seguiu sem quebras até o 12° game, quando o alemão aproveitou os erros do argentino para selar o primeiro em 7/5.

Embalado pela vitória na parcial anterior, o cabeça de chave número um do torneio voltou firme no saque e calibrado nas trocas de bola. Zverev conquistou a quebra de saque no quarto game e abriu 4/1. Sólido, o alemão emplacou mais um break e selou a vitória por 6/1.

Nas quartas de final do BMW Open, Zverev medirá forças com o chileno #47 Christian Garin, que venceu o argentino #24 Diego Schwartzman por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/5. O confronto acontece nesta sexta-feira (3).