Em duelo de gerações distintas, Strycova atropela Siniakova e avança em Praga

O duelo tcheco de gerações entre #39 Barbora Strycova e #44 Katerina Siniakova aconteceu na manhã desta quinta-feira (2) na quadra central do WTA de Praga. A experiência de Strycova a ajudou em sua vitória de atropelo em cima da jovem de 22 anos: 6/1 e 6/2 em apenas 1h11. Barbora lidera o confronto direto por três a um.

Duas jogadoras com a mesma nacionalidade, um estilo de jogo parecido e com as mesmas características emocionais. A maior diferença entre as adversárias estava na idade: Strycova é 11 anos mais velha que Siniakova.

Barbora conquistou quatro quebras no serviço de Katerina - duas em cada parcial - e não enfrentou um único break point durante toda a partida. A tcheca mais velha perdeu apenas 10 pontos em seu serviço durante todo o tempo corrido de jogo. Strycova fechou a partida com 85% de aproveitamento com o primeiro serviço e 57% com o segundo. O aproveitamento no serviço de Strycova destacou-se em um ace e nas quatro dupla faltas cometidas.

No jogo corrido, Strycova venceu 62% dos pontos (61/98), 13 deles com winners e 24 deles ganhos de graça com erros não-forçados de Siniakova - que fechou com 12 winners e contou com a ajuda de nove erros de Strycova. Nas bolas de devolução, Barbora fechou com 45% de aproveitamento no primeiro e segundo serviço de Kate.

Muito diferente do que havia mostrado na partida anterior, Siniakova não conseguiu mostrar bom ritmo em nenhum momento de sua partida contra a compatriota. Além disso, suas emoções voltaram a tirar o melhor. Em destaque para quando conversou com o coach, Iain Hughes que sugeriu para a jogadora: "Dê tudo que pode" e recebeu um simples "Não" como resposta.

Com mais uma ótima exibição, Strycova avança no torneio natal e enfrenta nas semifinal do J&T Banka Prague Open a vencedora do confronto entre as qualifiers #146 Jil Teichmann e #151 Tamara Korpatsch.