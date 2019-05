Tricampeã, Sharapova desiste de Roma e gera dúvidas sobre Roland Garros

A lesão no ombro esquerdo de Maria Sharapova, ex-número um do mundo no ranking WTA, tem sido o maior inimigo da russa na temporada 2019. A vencedora de cinco Grand Slams anunciou na tarde da última quarta-feira (1º) a desistência de mais um torneio, o BNL d’Italia in Rome - onde é tri-campeã, tendo vencido pela última vez a edição de 2015.

Com a desistência de mais um torneio, Maria já soma seu quinto torneio pulado sem nem mesmo entrar em quadra por conta do ombro. Até então, Maria desistiu, antes mesmo de entrar em quadra de: BNP Paribas Open em Indian Wells, WTA Premier Mandatory de Miami, Porsche Tennis Grand Prix, Mutua Madrid Open e BNL d’Italia in Rome.

A desistência de Maria nos torneios de terra batida farão com que seu ranking despenque, principalmente se a russa pular o segundo torneio de Grand Slam do ano, o French Open, onde é bi-campeã e defende atualmente as quartas de final.