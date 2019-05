De virada, Konta despacha Hsieh e avança às semis em Rabat

O confronto entre a seed sete #42 Johanna Konta e a seed dois #24 Su-Wei Hsieh aconteceu na manha desta quinta-feira (2) na quadra central do Aberto de Marroco. A britânica acabou conseguindo a virada e venceu pelas parciais de 6/7 (1) /6/4 e 6/4 em 2h16. A partida marcou o quinto encontro das jogadoras. Konta venceu pela quarta vez seguida.

Vinda de duas longas partidas de três sets e sem nunca ter feito grandes campanhas na temporada se terra batida, Konta até era favorita por conta do confronto direto, mas certamente já tinha em mente que a partida não seria fácil - e não foi.

A primeira parcial contou com duas quebras de serviço - no segundo game, favorecendo Hsieh e no sétimo game, favorecendo JoKo. O set contou com pontos bonitos de ambas as jogadoras e com rallies e games longos - que resultou nos exatos 60 minutos marcados no relógio digital da quadra. O tiebreak foi perfeito para a taiwanesa, que não perdeu um único ponto com sue limitado serviço. O game desempate foi fechado por sete a um. Hsieh saiu na frente.

Os próximos dois sets foram da britânica. JoKo cinco das oito quebras de serviço (duas no segundo set e três no de desempate), fez pontos majestosos, não deu espaço para que a adversária trabalhar nas bolas e acabou conquistando mais uma vitória importante na carreira.

Konta disparou os únicos dois aces da partida e cometeu cinco das nove dupla faltas - todas as dupla faltas, da britânica e da taiwanesa, aconteceram em momentos cruciais na partida. A seed número sete fechou com 48 winners e 36 erros não-forçados; Su-Wei fechou com 30 winners e 24 erros não-forçados.

Com mais uma grande vitória em cima da taiwanesa, Konta avança para às semis do do WTA de Rabat - primeira semifinal da britânica no siabro em toda a sua carreira - e busca uma vaga na final com uma já conhecida rival, a australiana seed quatro #43 Ajla Tomljanovic que venceu a sueca #62 Rebecca Peterson e sets diretos. Konta lidera o confronto direto por dois a um e venceu a última partida contra a australiana em três sets - na segunda ronda do Australian Open.